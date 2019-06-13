Ситі по горло: в мережі показали, як Крим відвернувся від Росії

У Криму місцеві жителі розчарувалися в політиці Росії. З балконів зникли прапори РФ, які вивішували до Дня Росії.

У мережі іронічно відреагували на заходи, які проходили в цей день в Криму. На коментарі звернув увагу блогер Кримський Бандерівець в Twitter.

"Севастопольські ватники відмовляються любити Росію і готові в недалекому майбутньому кликати Україну. Сріколоров на Дно Росії в місті більше не вивішують і вимагають повернути українські порядки", – повідомив блогер.

"Прапор то розгорнули... А ось з балконів, як у 2014-2015 роках прапори позникали... А це говорить набагато більше про ставлення до влади..." – коментують в мережі поява гігантського прапора Росії в Севастополі.

"Ну, раз такий прапор є, пропоную його повісити по периметру забору над будівництвом в Батілімане, щоб "глибинний народ" (с) Севастополя, проїжджаючи по ялтинскій трасі, бачачи його, не переймався через те, що відбувається і відчував єдність з владою і з ЕР!" – пишуть в мережі.

Крим ❗️👍Севастопольскіе ватники відмовляються любити росію і готові в недалекому майбутньому кликати Україну. Сріколоров 🤮на Дно росії в місті більше не вивішують і вимагають повернути украінскіе🇺🇦 порядки. Коментарі з САМОГО ватного ресурсу Форпост. ПРОЧИТАЙТЕ їх! https://t.co/WivYjjnE4A pic.twitter.com/j3oIq10rD3 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

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