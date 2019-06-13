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Ситі по горло: в мережі показали, як Крим відвернувся від Росії

6.7тЧитати матеріал російською

У Криму місцеві жителі розчарувалися в політиці Росії. З балконів зникли прапори РФ, які вивішували до Дня Росії.

У мережі іронічно відреагували на заходи, які проходили в цей день в Криму. На коментарі звернув увагу блогер Кримський Бандерівець в Twitter.

"Севастопольські ватники відмовляються любити Росію і готові в недалекому майбутньому кликати Україну. Сріколоров на Дно Росії в місті більше не вивішують і вимагають повернути українські порядки", – повідомив блогер.

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"Прапор то розгорнули... А ось з балконів, як у 2014-2015 роках прапори позникали... А це говорить набагато більше про ставлення до влади..." – коментують в мережі поява гігантського прапора Росії в Севастополі.

"Ну, раз такий прапор є, пропоную його повісити по периметру забору над будівництвом в Батілімане, щоб "глибинний народ" (с) Севастополя, проїжджаючи по ялтинскій трасі, бачачи його, не переймався через те, що відбувається і відчував єдність з владою і з ЕР!" – пишуть в мережі.

Ситі по горло: в мережі показали, як Крим відвернувся від Росії
Ситі по горло: в мережі показали, як Крим відвернувся від Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Валевич Борис
Валевич Борис
А как эти иуды плясали когда рашка оккупировала Крым. Деды одевали матроски и бегали с балалайками - сдохните теперь в русском мире твари продажные
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Ну усвоили, значит, ценности и традиции. Никто этот день не празднует особо. Хотя официоза старается Ибо, что там праздновать? Принятие декларации о независимости? Смешно
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
. "С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России." И что были вывешены украинские?
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