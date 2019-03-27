Система освіти в Україні застаріла — екс-міністр Ізраїлю

Методи навчання не стоять на місці, програми, які використовувалися освітніми установами п'ятнадцять, десять, і навіть п'ять років тому, – перестають бути актуальними. Світ розвивається, і потрібно за ним встигати, щоб після випуску школярі й студенти були готові до викликів сучасності, а їхні знання були актуальними на кожному етапі.

Свого часу це зрозумів уряд Ізраїлю, який повністю реформував свою систему освіти, впроваджуючи досвід та інновації інших країн, заслужено ставши однією з багатьох країн із найкращою освітою в світі. Тепер же вони намагаються реалізувати свій досвід в першій українській інноваційної школі Ukrainian Global School, яка відкрилася в Києві.

Її почесним президентом став колишній міністр освіти Ізраїлю Шай Пірон, який колись реформував систему освіти всієї країни. Саме він розповів OBOZREVATEL, якою має бути освіта в 21 столітті.

– Ви провели велику роботу в сфері реформування ізраїльської системи освіти, а які ідеї ви реалізували в Ukrainian Global School?

– Ми робимо багато речей, наприклад, вчимо дітей вірити в себе і крок за кроком щось міняти. Вірити у власні сили, в свої мрії, виходити за рамки. Хочеш бути успішним – роби щось по-новому, будь інноваційним.

Ми ніколи не говоримо, що головне навчитися якимось технічним дисциплінам, бо хтось із наших учнів буде художником, а хтось IT-фахівцем. І тут потрібні дуже різні навички, немає якихось універсальних, наприклад, IT-знань, які будуть запорукою успіху.

Шай Пірон

Ізраїль славиться тим, що там на найвищому рівні в світі викладають STEM, і це те, що ми принесли в Ukrainian Global School. І дуже важливо, що ми вчимо не тільки якимось практичним навичкам, а й тому, чому в Україні, на жаль, не вчать – це так звані навички soft skills. Сюди входить лідерство, робота в команді, вміння знаходити інформацію та інше.

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STEM (S – science, T – technology, E – engineering, М – mathematics).

STEM вживається для позначення популярного напрямку в освіті, який охоплює природні науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) і математику (Mathematics). Це напрямок в освіті, за якого в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, художніх дисциплін.

І ось найголовніше в нашій програмі – це те, щоб Ukrainian Global School була тим місцем, куди діти йдуть із задоволенням. Ми не чекаємо канікул, а отримуємо задоволення від кожного дня. Програма активності в школі побудована так, щоб діти сюди приходили охоче, щоб у школі була приємна атмосфера. Це повинно бути для них місцем, де вони можуть реалізуватися, де діти можуть займатися речами, які їм подобаються.

– У вас по 20 дітей у класі, як один викладач може працювати над індивідуальністю кожного з них?

– Це як батьки, якщо у тебе троє дітей, то ти знаходиш час і підхід до кожного з трьох.

Багато вчителів зараз викладають за програмою, яку склали ще 10 років тому, так би мовити – йдуть торованими рейками. У нас все по-іншому: до нас приходять вчителі, які переламали своє уявлення про процес навчання, хочуть поміняти свій формат роботи і мислити по-новому.

Неважливо, як викладали п'ять років тому, для нас кожен новий набір класу, як останній.

У нас не діти думають, як сподобатися вчителю, а вчителі, під час спілкування з дітьми, оцінюють їхні здатності і розуміють, як зацікавити кожного. Учням не обов'язково робити одне і те саме, але вчителю головне зрозуміти, чим зацікавити дитину, щоб це принесло кінцевий результат.

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– Ukrainian Global School працює вже півроку, які перші успіхи ви можете відзначити?

– Поки рано говорити про підсумки, у нас ще буде багато якихось нововведень, змін, ми будемо коригувати себе.

З приводу атмосфери, яка тут стоїть, я навіть не очікував наскільки вона тепла. Коли був тут улітку, всі були більш затиснуті, тому навіть здивований, що за такий короткий час вийшло створити таку гарну атмосферу.

Крок за кроком ми вводимо якісь нові рішення, курси додаємо, різні програми. В Ukrainian Global School приїжджають ізраїльські викладачі, які навчають тутешніх педагогів, це дійсно довгий процес.

Але, припустимо, якби така школа була відкрита у вересні в Ізраїлі, то тут результат набагато кращий, тому що реалізовано все якісніше.

– Чи є в планах ще розвивати подібні школи в Україні?

– Поки ми працюємо з цією школою, але, звичайно, хотілося б.

– Що в нашому столітті потрібно учневі, щоб після закінчення школи/ВНЗ досягти успіху?

– Щастя (сміється).

Насправді я думаю, що багато хто, або навіть всі з них будуть успішні. По-перше, тому, що це як дерево: ми потроху міняємо їх, змінюємо цю систему, і діти розкриваються крок за кроком.

Ми беремо до уваги те, що наші учні не роботи, а люди, і питання не в технічних якихось знаннях, а важливо мати власну мету або мрію, і рухатися до неї, бути впевненим у собі. Для цього ми маємо програми лідерства, де пояснюємо: якщо людина вірить у щось, то вона буде рухати цей напрямок. Навчання побудоване на вирішенні завдань, коли приходять якісь ідеї або почуття, і ти знаєш, як це поступово втілити в життя.

Наприклад, в ізраїльських школах заняття починаються не з уроку, а з настрою на продуктивне навчання. Хтось займається музикою, хтось медитує, хтось може молитви прочитати, що завгодно, але головне, щоб у дитини був настрій, і вона була відкрита до сприйняття чогось нового.

– Ви провели успішну реформу освіти в Ізраїлі, Україна ж тільки почала цей шлях, що можете порадити?

– Це дуже важлива реформа, і головне, щоб зі зміною уряду, в тому числі і міністра освіти, наступний продовжив його шлях. Бо якщо вирішить все переробляти по-іншому, то це буде провал. Потрібно дотримуватися певної лінії, тому що програма у вас хороша.

Наприклад, чому така гарна освіта у Фінляндії? У них реформа була 15 років тому, і весь цей час вони дотримуються цієї програми.

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