Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що на початку світової пандемії коронавірусу у березні-квітні 2020 року в Україні була повністю зруйнована система лабораторних центрів, які могли би зробити тест на COVID-19.

Як він зазначив в інтерв'ю для "Радіо Свобода", тоді у країні на добу робили 200 тестів. Нині цей показник зріс до щонайменше 20 тисяч тестів.

За словами Степанова, до початку пандемії, обладнання для лабораторій оновлювалося ще у 2009 році.

"Ми йдемо далі, закуповуємо нове обладнання. До початку пандемії, востаннє нове обладнання для лабораторних центрів купувалося у 2009 році. Зараз ми практично оновили повністю весь склад обладнання, яке необхідне для тестувань, Також ми продовжуємо навчати людей робити ці тести. У нас є команда вірусологів, яка проїхала усі без виключення області. Щодо самих тестувань, то ми маємо чіткий алгоритм того, що людина повинна робити, коли у неї є відповідна симптоматика. Вона повинна звернутися до свого сімейного лікаря, а той повинен відправити мобільну бригаду, яка зробить тестування. Держава у повному обсязі сплачує за ці послуги медичним працівникам", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що ПЛР-тести на коронавірус (COVID-19) можуть дати помилковий результат.

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