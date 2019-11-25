На фоне нашумевшего видео в Сирии со зверствами русских военных и кучи гневных комментариев, от которых, лично мне, заносило инстаграмом и желанием собрать кучу лайков, я решил немного рассказать о том, что находится в нескольких часах езды от неоккупированных - о так называемой жизни на оккупированных. Это конечно не Сирия, тут тупо прикапывают по-тихому и никто тебя не найдет.

Итак, начнем с самого простого. Фотографии. Фотографировать что-либо в Донецке опасно. Причина - тебя можно смело паковать и выдавать за шпийона или агента сбУ, ведь ты не фотографируешь правильно, а фотографируешь реалии. А, если серьезно, то есть 1000+1 причина тебя обвинить в типа шпионаже, ибо мыгыбы дыныры тоже нужно шось

показывать, они тоже премий хотят и вкусно жрать.

Теперь представим, что вас задержали за фото. Что вас ждет дальше? Боль. Много боли. Во время захвата вам оденут мешок на голову и пока привезут на бульвар Шевченко или в здание бывшего сбУ в Донецке, на вас будет направлена куча стволов. В основном те, кто вас захватывают, будут в масках. Причина - они боятся мести, все просто.

Далее все просто: мешок на голову, камера, боль. Количество боли зависит от вашего желания "сотрудничать" и от "профессионализма" "следователей", которые вас хотят сломать : могут бить несколько часов, а могут бить неделями. Будут бить ногами, руками, ментовскими

дубинками, стульями.

Правда, с года эдак 17-го, стараются особо не тратить время "мыгыбисты": если через пару часов "пассажир" не колется, то применят ток, в том числе по гениталиям, предварительно смочив вас током. Без обид, так просто быстрее - ватным чекистам просто нужно бегом подать

бумаги о том, шо вы сознались, чтоб получить премию. Поэтому, как говорится, ничего личного, это просто бизнес.

Кстати, по состоянию на сейчас, фактически оттепель в отношении к незаконно похищенным людям. Если вспомнить тот же 2014-й год, начало войны, то дынырийцы и русские творили такое, что Адольф заикался б.

Может кто забыл, так я напомню о том, что творили по отношению к пленными. Казаки могли забить до смерти нагайками, а тело продать родственникам. Также казаки рубали саблями пленных и тоже продавали остатки родственникам. И продажа была не за 5 копеек, нет- цены

колебались за труп от 2 штук баксов до 7-8. Кроме того, казаки любили и любят до сих пор кинуть родичей : сначала взять денег за выкуп, потом убить пленного, а потом продать труп родственникам, чтобы с одного человека получить 2 платежа, так сказать. И да - это те самые

клоуны в папахах из рф.

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Ладно, мы отвлеклись от темы зверств русских в Сирии, ведь в Донецке на каждом допросе русские обращаются к пленным только на вы и в присутствии адвокатов ведут допросы. Извиняюсь за сарказм, ведь это почти правда. Русские действительно могут обращаться на вы при допросе пленного, особенно когда пленный с мешком на голове. Правда, это бывает редко - 99 % допросов пленных от русских, которые в том же Калининском ровд Донецка работают, ведутся строго в балаклавах. Причина - русские ничего не боятся, даже пленных гражданских. Кстати, скажите кто-нибудь обсе, что можно заехать в Калининское ровд Донецка и увидеть россиян, а не тупо бухать в отеле -Киев-, в который им коллаборанты привозят шлюх после 19:00.

Ой, мы опять отвлеклись от темы зверств русских военных в Сирии, извиняюсь. Русские на Донбассе вообще не такие, они за все хорошее приехали в чужую страну на танках, честно-честно. Шоб вы понимали и не задавали больше глупых вопросов в том шо русские - это "братья", приведу несколько примеров любви "братьев".

На Донбасс русские привезли с собой такую пытку как расстрел женщины или девушки перед мужчинами, чтобы сломать психологически пленного.

Также русские привезли на Донбасс изощренную пытку - убить Укропа на днюху на выбор.

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В начале войны часто русские применяли такой метод воздействия на пленных как хождение по минному полю, причем применяли это и к гражданским, и к пленным военным.

Про расстрелы я вообще молчу. Расстреливали в 2014 году гражданских в Донецке, расстреливают и сейчас. Причина проста - все они были типа шпионами. Все. Ну, а трупы.. Трупы - то такое. Можно собакам скормить, можно родственникам продать, можно тихо прикопать в посадке, можно в шурф шахты сбросить[главное в это время креститься побольше и кричать шо это Америка поссорила народы].

Стоп. Опять мы забыли Сирию и опять мы про какой-то Донбасс, где убивают Украинцев вспомнили. Непорядок. В Сирии просто русские более жестокие, не то шо на Донбассе или в Крыму.

Кстати, кроме русских на Донбассе есть пошесть из бомжей и манкуртов - осетинов и абхазсцев. Попадать в плен к ним не рекомендуется, ибо отмороженные наемники по жестокости с русскими могут сравняться легко - терять им нечего, на родине жопа[русский мир], возвращаться туда не хочется. Что творят эти на Донбассе? Та ничего такого. Могут в

качестве живой мишени использовать, чтоб боец крови не боялся, могут порезать болгаркой на части, могут пленного использовать как мишень для бросания ножей, могут тупо похитить, убить и годик-второй с семьи деньги тянуть за "освобождение". Не, это не звери, это батальон

"пятнашка" называется. В составе "пятнашки" есть реликтовые отбросы с призажопья русского мира : с абхазии, приднестровья, осетии. Всем им нечего терять и они готовы и мучить, и убивать за русский мир, лишь бы не возращаться в раздолбанные войной регионы.

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Эпилог. Знаете, что самое страшное в ситуации с показом нашумевшего видео с русскими зверствами в Сирии? Осознавать, что после пыточных безлера, батальона брянка ссср, действующего концлагеря на территории Донецка, а также тайных тюрем-пыточных, видео доказательство рускких фашистов тебя не особо впечатляет.

Ты просто в 2019 году живешь на такой же территории как Сирия, ты просто все это уже видел и сам можешь много чего рассказать "неопытным" сирийцам. Спасибо, россияне. Носорогвамбрат. С неуважением, житель оккупированного рф Донецка [не путать со всякими

недоросиями].

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