Сірий чи рожевий? Мережу зводить з розуму нова оптична ілюзія

У мережі розгорілася суперечка довкола нової оптичної ілюзії. Цього разу люди сперечаються, якого ж кольору кросівок.
Одні бачать його сірим із зеленими шнурками, а інші – рожевим із білими шнурками. Про це повідомляє "Московський комсомолець".
У мережі відзначають, що за кольорами можна судити про мислення людини. Так сіро-зелене забарвлення говорить про домінуючу ліву півкулю. Вона відповідає за логічне мислення. Хто бачить біло-рожевий колір – мають домінуючу праву – творчу півкулю.
Вчені вважають, що таке твердження про півкулі – лише міф.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережах виник ажіотаж через оптичну ілюзію з полем пшениці, де колоски ніби колишуться на вітрі.
Насправді зображення статичне, а колоски намальовані на стіні.
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