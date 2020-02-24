У вівторок, 25 лютого, черговий циклон із заходу Європи пришле в Україну атмосферний фронт, який від попереднього штормового відрізнятиметься дещо помірними опадами.

Щоправда, сильний вітер все ще принесе у деякі регіони дощі й подекуди сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом зумовить опади тільки в західній частині України, максимум, дотягне до Вінниччини, Житомирщини, західних районів Київщини. А ось у більшості областей упродовж дня переважатиме вже суха погода.

Синоптикиня запевнила, що буря в Україні вщухне

"Проте найближчої ночі циклон Yulia ще зачепиться пальчиком за наші східні області, тому там вночі очікується мокрий сніг та штормовий вітер", – підкреслила синоптикиня.

Так, найближчої ночі сильний вітер ще повирує, однак вдень 25 лютого вщухатиме. Водночас у денні години на сході та заході місцями він досягатиме поривів 15-20 м/с. Температура повітря у вівторок становитиме +3…+9°.

Погода в Україні 25 лютого Facebook/Наталія Діденко

У Києві 25 лютого суттєві опади теж малоймовірні, вітер, який у понеділок вдень і найближчої ночі ще втримається сильним, уже завтра послабне до поривчастого. Уночі стовпчики термометрів покажуть 0…+2°, вдень до +5°.

"У середу в Україні очікується відчутне потепління до +6…+14°. А поки що тримаємося міцно за себе й одне за одного, в Україні – сильний штормовий вітер", – попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 лютого різко погіршилися погодні умови, по всій країні лютує сильний вітер, ллє дощ і подекуди сипле сніг.

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