Синоптикиня заявила про погіршення погоди в Україні: заллє дощами

Гліб Іванов Суспільство 20:03, 24.05.2020

Погода в Україні у понеділок, 25 травня, буде холодною та вологою. Дощі очікуються майже на всій території країни.

Про це у відеоблозі на Facebook повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, атмосферний фронт, який уже приніс дощі у західну частину України, зумовить вологу погоду у більшості областей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Водночас, за її словами, на Харківщині, Донеччині та Луганщині без істотних опадів.

Дощі в Україні
Українські новини

Температура повітря лишатиметься не високою – +13..+17 градусів. Тепліше буде на сході – приблизно +15..+20 градусів.

У Карпатах та на Київщині також дощитиме. Температура опуститься до +10 градусів.

"Протягом тижня волога погода триватиме, температура почне підвищуватися з середи-четверга, але з коливаннями. Тепло в Україну прийде у перший тиждень літа. Температура підвищиться до +25 градусів", – сказала синоптикиня.

У Києві 25 травня – волога погода з періодичними дощами, температура +12..+13 градусів. Вітер слабкий, помірний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 року обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

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