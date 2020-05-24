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24 травня • оновлено в 21:10
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Синоптикиня заявила про погіршення погоди в Україні: заллє дощами

5.5т
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Погода в Україні у понеділок, 25 травня, буде холодною та вологою. Дощі очікуються майже на всій території країни.

Про це у відеоблозі на Facebook повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, атмосферний фронт, який уже приніс дощі у західну частину України, зумовить вологу погоду у більшості областей (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Водночас, за її словами, на Харківщині, Донеччині та Луганщині без істотних опадів.

Дощі в Україні

Дощі в Україні

Українські новини

Температура повітря лишатиметься не високою – +13..+17 градусів. Тепліше буде на сході – приблизно +15..+20 градусів.

У Карпатах та на Київщині також дощитиме. Температура опуститься до +10 градусів.

"Протягом тижня волога погода триватиме, температура почне підвищуватися з середи-четверга, але з коливаннями. Тепло в Україну прийде у перший тиждень літа. Температура підвищиться до +25 градусів", – сказала синоптикиня.

У Києві 25 травня – волога погода з періодичними дощами, температура +12..+13 градусів. Вітер слабкий, помірний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 року обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, гради, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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