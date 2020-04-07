Головна Новини
7 квітня • оновлено в 14:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Синоптикиня уточнила прогноз погоди на завтра по Україні: буде до +22°

801
Читати матеріал російською

Погода в Україні завтра, 8 квітня, буде теплою і сонячною, стовпчики термометрів піднімуться до +15..+22°.

Про це в Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У той же час вночі в деяких областях прогнозуються низькі температури, місцями навіть нижче нуля.

"8 квітня стовпчики термометрів піднімуться до +15..+22°, найтеплішим очікується Захід, трохи свіже буде в Криму та Приазов'ї, +10..+14°. Але ось ніч ще буде холодною, всього +1..+6°, місцями можливе і до 0..-2°", – написала Діденко.

Погода

Погода

goodfon.ru

У Києві в середу також буде тепло, проте також очікується досить сильний вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги