Погода в Україні завтра, 8 квітня, буде теплою і сонячною, стовпчики термометрів піднімуться до +15..+22°.

Про це в Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У той же час вночі в деяких областях прогнозуються низькі температури, місцями навіть нижче нуля.

"8 квітня стовпчики термометрів піднімуться до +15..+22°, найтеплішим очікується Захід, трохи свіже буде в Криму та Приазов'ї, +10..+14°. Але ось ніч ще буде холодною, всього +1..+6°, місцями можливе і до 0..-2°", – написала Діденко.

Погода goodfon.ru

У Києві в середу також буде тепло, проте також очікується досить сильний вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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