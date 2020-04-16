До +20 та вітряно: синоптикиня уточнила прогноз погоди на завтра

Погода у п'ятницю, 17 квітня, у порівнянні з минулим днем, особливих змін не зазнає. Температура повітря протягом дня буде +14..+20 градусів.

Про це у своєму Telegram-каналі написала народна синоптикиня Наталка Діденко. Однак, за її словами, північний циклон Tanja своїми атмосферними фронтами знизить температуру повітря у північних областях України до +9..+13 градусів.

Вітер буде з північного заходу та заходу, помірний, на сході подекуди із сильними поривами.

Наталка Діденко/Telegram

Невеликі дощі завтра матимуть шанс на заході та ввечері на півночі України. На решті території – без опадів.

Водночас, у Києві у п`ятницю температура повітря протягом дня буде +11..+13 градусів, без істотних опадів, лише в другій половині дня або надвечір збільшиться хмарність та можливий невеликий дощ.

volyn24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

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