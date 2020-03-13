Синоптикиня уточнила прогноз погоди на вихідні в Україні: різко похолодає

Найближчими вихідними, 14-15 березня, в Україні очікується похолодання, а також сильний вітер і опади.
Зокрема, в деяких регіонах пройдуть дощі, подекуди навіть зі снігом. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Так, у суботу, 14 березня, на заході та півночі, на Харківщині й Луганщині дощитиме, можливий мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть +4… +9 градусів.
На сході, півдні та у більшості центральних областей цього дня буде суха погода, температура повітря очікується вищою – приблизно +9… +15 градусів.
А ось у неділю, 15 березня, в Україну прийде антициклон Helge, тому скрізь передбачається суха повітряна маса.
Карта погоди
Facebook Наталії Діденко
"І головне в цій карантинній ситуації – сонце, яке трохи допомагає боротися з вірусом. Хоча посилиться похолодання вночі до невеликих морозів, а вдень очікується всього +2… +8 градусів", – прогнозує Діденко.
Карта погоди
Facebook Наталії Діденко
У Києві в суботу теж буде прохолодно – до +6 градусів, сильний вітер, дощ і навіть, можливо, з мокрим снігом. У неділю вночі очікується мороз, а вдень лише до 2 градусів тепла, водночас буде сухо і сонячно.
За словами синоптикині, новий тиждень принесе в Україну потепління, але вже в наступні вихідні знову похолодає.
"Ось такі карантинні і синоптичні гойдалки нас чекають. Головне, не втратити голову, здоровий глузд і здоровий стан організму", – підсумувала Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі 5 днів в Україні знизиться температура повітря і погода змінитися з дощової на суху.
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