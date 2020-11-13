Синоптикиня уточнила прогноз на вихідні в Україні: де буде мороз зі снігом

Погода в Україні у вихідні, 14 і 15 листопада, обіцяє бути морозною. У північні регіони атмосферний фронт принесе невеликий дощ і подекуди навіть мокрий сніг.

Тоді як від решти території країни опади відганятиме антициклон. Таким прогнозом на суботу й неділю поділилася на своїй сторінці у Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, найближчої ночі буде прохолодно – від -3 до +4 градусів. Вдень 14 листопада стовпчики термометрів показуватимуть +4… +9, а на північному сході вони опустяться до позначки +2… +5.

Водночас на Закарпатті та в Криму повітря буде теплішим – удень +9… +13 градусів.

У Києві 14 і 15 листопада буде хмарно, ймовірний дощ і ,можливо, пролітатиме сніг. Хоча, підкреслила синоптикиня, особливих опадів не передбачається. Температура повітря у денні години коливатиметься в межах +5… +6 градусів.

"Зважаючи на ситуацію, найдоступнішою розвагою в суботу-неділю буде біг у парках, тому подбайте заздалегідь про красиві яскраві спортивні штани і шапочки. Усім – здорових вихідних!" – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань зазначив, що сильні морози прийдуть в Україну в січні 2021 року. Зокрема, різке зниження температури очікується з 15 січня.