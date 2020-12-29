Синоптикиня спрогнозувала погоду в Україні у перший день нового року

Протягом 1 січня 2021 року погоду в Україні формуватиме циклон із південного заходу Європи, тому буде тепло й дощитиме.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона також дала прогноз погоди на найближчу добу, 30 грудня.

У перший день нового року, "зважаючи на високу температуру повітря, у нас ітиме переважно дощ, лише в західних областях уночі подекуди ймовірність мокрого снігу", написала вона.

Опадів не буде тільки на сході країни, у Запоріжжі та на Дніпропетровщині, уточнила Діденко.

Мапа опадів Facebook Наталки Діденко

Новорічної ночі очікувана температура повітря +1...+5 градусів, у східній частині – близько нуля.

Удень 1 січня:

на сході +4...+9 градусів;

у Криму до +12 градусів;

на заході +1...+4 градуси.

Температурна мапа Facebook Наталки Діденко

У столицю України Київ Новий рік також прийде із дощем та теплою погодою, сказала синоптикиня.

У середу, 30 грудня, у більшості областей України суттєвих опаіви не очікують, можуть бути туман чи мряка, в західних областях – місцями дощ, у Карпатах із мокрим снігом.

Вітер південний та південно-східний, поривчастий.

Температура повітря в ніч із 29-го на 30 грудня +5 градусів, удень +5...+10 градусів, на півдні до 12 градусів тепла.

У східних областях вночі -1...-3 градуси, вдень близько нуля.

У Києві 30 грудня очікують на хмарну вологу погоду без суттєвих опадів. Вітер поривчастий. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +5...+7 градусів.

Прогноз погоди на 30 грудня та 1 січня Facebook Наталки Діденко

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, у січні в Україну прийде похолодання, однак воно буде нетривалим.