Синоптикиня сказала, у яких областях України очікувати снігу та морозів

Олексій Тітофф Суспільство 12:08, 1.12.2020 Оновлено: 13:01, 1.12.2020

Погода в Україні 2 грудня погіршиться, за прогнозом очікується сніг та ожеледь на дорогах.

Народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook зазначила, що волога погода з мокрим снігом буде спостерігатися на півночі, в центральних областях і в південній частині України, крім Запоріжжя та Криму. Водночас у більшості областей країни на дорогах і тротуарах – ожеледиця.

"Істотні опади малоймовірні в середу (2 грудня – Ред.) на сході України, а в західних областях взагалі переважатиме суха, навіть іноді сонячна погода. Вітер буде східного напрямку, помірний, у східній частині посилюватися до штормового", – написала метеорологиня.

Температура повітря в Україні найближчої ночі очікується 0-4 градуси морозу, в західних областях 4-11 градусів морозу. Вдень 2 грудня прогнозується від 2 морозу до 2 тепла, на крайньому півдні до 2-5 градусів тепла.

Карта погоди
Facebook / Наталія Діденко

За словами Діденко, у Києві в середу, 2 грудня, буде хмарно, сиро, періодично невеликий сніг або мокрий сніг. Вночі -1-4 градусів, вдень близько нуля. Вітер у столиці очікується несильний, проте волога погода додатково сприятиме зависанню в повітрі промислових димів та автомобільних домішок.

"Хто живе в приватному секторі або поблизу нього – задушливий дим навіть від одного двору може "стояти" в повітрі на великій території або проникати в приміщення. У кого є бронхо-легеневі проблеми – уважніше до себе, вийдіть у чисту зону серед дня, щоб хоча б трохи подихати нормальним повітрям", – попередила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик сказав, якою буде зима 2020-2021 в Україні.

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