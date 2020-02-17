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17 лютого • оновлено в 11:55
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Синоптикиня розповіла, що в Україну прийшла рання весна

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В Україні у вівторок, 18 лютого очікується тепла погода з середнім показником температури в +5+13 градусів.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

"Новий лютневий тиждень можна називати березнем, бо й мінливість погоди, і температура повітря, і свіжі вітри, і навіть мішані опади ближче до вихідних - все це скоріше рання весна, аніж зимові прояви", – зазначила вона.

Погода в Україні

Погода в Україні

Метеорологиня попередила, що дощі найбільш ймовірні в західній частині країни. Також очікуються опади у Вінницькій, Чернігівській та Житомирській областях. При цьому вітер буде з заходу і південного заходу, спокійний і помірний.

У Києві 18 лютого буде тепло і без опадів. Середня температура +8+10 градусів.

"Невелике похолодання в Україну прийде у другій половині тижня, а опади – ближче до вихідних", – додала Діденко.

Карта погоди

Карта погоди

Facebook Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Діденко розповіла, що масштабний циклон Victoria, який насувається на Європу, торкнеться і України.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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