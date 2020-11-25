Синоптикиня розповіла, коли до України повернуться холоди, дощі та сніг

В Україні 26 листопада буде тепло і сухо, а ось на вихідних повернеться похолодання.

Як повідомляє в Telegram синоптикиня Наталія Діденко, в четвер очікується комфортна погода.

Істотних опадів по країні не буде, за винятком крайньої півночі.

Температура повітря в більшості областей коливатиметься від 4 до 8 тепла, на сході +2 +4, а в Криму до 10 градусів.

У Києві також буде сухо, вдень близько 5 тепла.

Прогноз погоди на 26 листопада.

Вже на вихідних в Україні похолодає і з'являться опади. Так, в Києві в неділю, 29 листопада, прогнозуються дощі, сніг і сильний вітер.

На вихідних в Україні похолодає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики заявили, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, носитиме "європейський характер".