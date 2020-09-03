Осінь в Україні.
У п'ятницю, 4 вересня, в Україні в більшість областей спаде спека та пройдуть дощі. Тільки на сході країни температура підніметься до +34 градусів.
Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко. За її прогнозом, на заході та півночі України температура опуститься до +18+23 градусів.
Карта погоди Facebook \ Наталя Діденко
У центральних регіонах погода буде мінливою: на Вінниччині очікується свіжа погода, а ближче до Дніпра температура повітря буде вище.
Південні регіони також покине літня спека, тільки в Запоріжжі збережеться висока температура повітря.
Погода на 4 вересня Facebook \ Наталя Діденко
"Дощі, місцями з грозами пройдуть від півночі через центральну частину в Одеську область і Крим". Захід і схід – без опадів", – зазначила Діденко.
У Києві 4 вересня температура повітря прогнозується + 20 + 22, можливі дощі.
Синоптикиня розповіла, де в Україні похолодає та пройдуть дощі
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик попередив про морозах і снігу восени в Україні.
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