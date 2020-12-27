Синоптикиня розповіла, чи буде Новий рік в Україні зі снігом

Згідно з прогнозом погоди, на Новий рік в Україні опадів у вигляді снігу не передбачається.

Про це заявила відома синоптикиня Наталія Діденко в етері "Сніданку 1+1". На всій території країни потеплішає й пройдуть дощі.

Формувати погодні умови будуть переважно атлантичні процеси, сказала експертка.

"Тому недавнє похолодання та нинішнє, що принесло на сході країни до 13 градусів морозу, закінчиться. За попередніми прогнозами, буде теплішати", – уточнила вона.

Водночас у понеділок, 28 грудня, на території країни спрогнозували значне погіршення погодних умов – сильний вітер і ожеледь. Через це в країні оголосили І рівень небезпечності.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила водіїв про підвищену небезпеку на дорогах.

Як повідомив OBOZREVATEL, починаючи з вівторка, 29 грудня, в Україну прийде потепління. Тепло буде й на Новий рік, 31 грудня – 1 січня, заявила Діденко.

За словами синоптикині, в неділю, 27 грудня, на території країни встановиться переважно суха та сонячна погода.