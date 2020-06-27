Синоптикиня повідомила прогноз погоди в Україні на День Конституції
У День Конституції, 28 червня, в Україні очікується спекотна погода, місцями з дощами.
Відповідний прогноз у своєму Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що підійде атмосферний фронт, який і стане причиною опадів на Заході, Півночі, на Харківщині та подекуди у центральних областях.
За її словами, у цих регіонах очікуються також дощі з грозами, можливі шквали, сильні зливи, подекуди град.
Як зазначила Діденко, у південній частині країни та в прилеглих до неї центральних областях буде сонячно, що має особливо потішити відпочивальників.
"Особливо пощастить тим, хто ще вчора рвонув на українські моря - якраз погода купально-засмагальна. Але не захоплюйтесь надто сонцем, краще в капелюшку, панамці, чи періодично у водичку", – попередила синоптикиня.
Водночас, як зазначила Діденко, температура води у Чорному морі – 22-25 градусів, в Азовському – до 28 градусів, у Дніпрі – 24-25 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики Укргідрометцентру попередили, що 28 червня дощі на заході України не припиняться. Очікуються зливи з грозами.