Синоптикиня повідомила прогноз погоди в Україні на День Конституції

У День Конституції, 28 червня, в Україні очікується спекотна погода, місцями з дощами.

Відповідний прогноз у своєму Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що підійде атмосферний фронт, який і стане причиною опадів на Заході, Півночі, на Харківщині та подекуди у центральних областях.

За її словами, у цих регіонах очікуються також дощі з грозами, можливі шквали, сильні зливи, подекуди град.

Як зазначила Діденко, у південній частині країни та в прилеглих до неї центральних областях буде сонячно, що має особливо потішити відпочивальників.

"Особливо пощастить тим, хто ще вчора рвонув на українські моря - якраз погода купально-засмагальна. Але не захоплюйтесь надто сонцем, краще в капелюшку, панамці, чи періодично у водичку", – попередила синоптикиня.

Водночас, як зазначила Діденко, температура води у Чорному морі – 22-25 градусів, в Азовському – до 28 градусів, у Дніпрі – 24-25 градусів.

Прогноз погоди на День Конституції Facebook Наталки Діденко

Прогноз погоди на День Конституції Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики Укргідрометцентру попередили, що 28 червня дощі на заході України не припиняться. Очікуються зливи з грозами.