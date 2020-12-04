Синоптикиня повідомила про похолодання на вихідні в Україні

В Україні погода у суботу й неділю, 5-6 грудня, відзначиться відсутністю суттєвих опадів у більшості областей. Водночас регіони накриють нав'язливі тумани, які разом із вологістю можуть утворити ожеледь на дорогах.

Крім цього, на всій території країни буде холодно, а вночі взагалі очікуються сильні морози. Прогнозом на найближчі вихідні поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 5 грудня відчутно потепліє у західних областях країни, а вдень повітря там прогріється до +5… +12 градусів. Водночас уже з 6 грудня знову почне холоднішати, окрім Закарпаття.

На півночі денна температура повітря у вихідні коливатиметься в межах нуля. Тоді як у ніч на неділю в Житомирській та Київській областях очікується до 4-7 градусів морозу, в Чернігівській і Сумській стовпчики термометрі опустяться до -6… -12.

У центральних областях температура вдень триматиметься близько нуля, а вночі в неділю впаде до -3… -8. І тільки лише у Вінницькій області буде -1… -3 градуси.

Карта погоди в Україні 5-6 грудня Facebook Наталії Діденко

Найхолодніше вихідними буде на сході, водночас там більше світитиме сонце. Протягом дня очікується -2… -7 градусів, а вночі 6 грудня аж -7… -14. Синоптикиня підкреслює, що таку погоду в цьому регіоні зумовить антициклон.

У південних областях вдень у суботу повітря прогріється до +4… +8 градусів, але в неділю там очікується відчутне зниження температури до невеликих нічних морозів.

До похолодання приєднається і сильний південно-східний вітер, який розсіє тумани. Проте подекуди вологість та мороз створять умови для ожеледиці.

Якою буде погода в Києві

У столиці України 5-6 грудня опадів не прогнозується, в суботу хмарно, а в неділю світитиме сонце.

Температура повітря у Києві 5 грудня вночі – в межах 0… -2 градусів, а вдень триматиметься близько нуля. В ніч на неділю стовпчики термометрів опустяться до -3… -6. Посилюватиме відчуття холоду рвучкий південно-східний вітер.

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