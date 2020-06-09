У середу, 10 червня, Україна буде однією з найспекотніших країн у Європі. На більшій частині її території температура встановиться на рівні +28...+33 градусів, а подекуди і +35 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталя Діденко, зазначивши, що в більшості регіонів не очікується ніяких опадів.

Україна стане однією із найспекотніших країн у Європі Facebook Наталі Діденко

Виняток становитимуть лише західні області: там буде нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. Температура повітря прогріється лише до +23...+28 градусів.

Що стосується Києва, то там теж прогнозується суха та спекотна погода: +30...+32 градуси. Спад температури, за словами Діденко, почнеться лише 14-15 червня.

Спека в Україні "ГолосUA"

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній температурний рекорд в Україні було зафіксовано на свято Трійці, 7 червня. Тоді, за словами Діденко, наша країна теж була чи не найспекотнішою у Європі.