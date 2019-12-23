Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

У вівторок, 24 грудня, в Україні в більшості областей буде дощова погода, обумовлена циклоном Алітон.

Про це у Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

"Дощі пройдуть у західних областях, де вони можуть бути сильними, а в Карпатах – з мокрим снігом і навіть хуртовинами, туристи – обережно! Також на півночі України, ввечері на півдні та в усіх центральних областях. Лише східна частина нашої території втримається від істотних опадів, хіба що тумани та мряка", – написала вона.

Також метеорологиня попередила, що весняне тепло поступово зникатиме й температура повітря почне знижуватися.

"Поки не дуже помітно, але вже завтра, у вівторок, очікується +4...+8 градусів, на півдні +7...+12", – зазначила Діденко.

У Києві завтра, 24 грудня очікується волога, але тепла погода: невеликі дощі й приблизно +6.

"Надалі в столиці також поступово буде холоднішати, "мінуси" прийдуть орієнтовно 27-28 грудня. Тоді й нарешті можна буде згадати, як виглядає сніг", – підсумувала синоптикиня.

Карта погоди Facebook Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні упродовж передноворічного тижня порадує майже квітневої температурою повітря, але відзначиться дощами, карпатським мокрим снігом і сильним південно-східним вітром.

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