Погода в Україні найближчими днями істотно погіршиться – у напрямку країни наближається холодний атмосферний фронт.

Про це попередила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. Зокрема, завтра, 14 квітня, у північних та західних областях України, а також на Вінниччині температура повітря різко впаде до +4..+9 градусів.

На сході, півдні та у більшості центральних областей ще затримається тепліша погода, протягом дня очікується +10..+17 градусів. Але надвечір вже похолодає й на Черкащині.

Зниження температури повітря 15 квітня охопить всю Україну.

Наталка Діденко \ Telegram

Крім того, холодний атмосферний фронт принесе із собою дощі та, через суттєве похолодання, подекуди мокрий сніг.

"Фронт переміщуватиметься протягом доби із заходу на схід України, тому східні області він ще не встигне захопити, там – без істотних опадів. Вітер із південного, південно-західного поміняється на північно-західний, поривчастий", – зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди по Україні politeka.net

У Києві 14 квітня також очікується різке похолодання, температура повітря впаде до +5..+7 градусів, пройде дощ, є ймовірність мокрого снігу. Вітер у столиці завтра зміниться на північно-західний, найближчої ночі він ще буде сильним, завтра вдень стихне, а 15 квітня знову розгуляється.

У ніч на 15 квітня можливі заморозки 1-3 градуси, вдень холодна погода ще втримається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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