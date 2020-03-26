Головна Новини
26 березня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Синоптикиня дала прогноз погоди до кінця березня в Україні

565
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 27 березня, в Україні буде тепла сонячна погода без опадів. Температура вдень підніметься до +10+16 градусів.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Метеорологиня зазначила, що вітер буде помірним, але на півдні і сході країни місцями очікується до 15-18 м/с.

Погода в Україні

Погода в Україні

У Києві 27 березня очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько нуля, а вдень потеплішає до +14 градусів.

"Ночі ще холодні і сонце не встигає поки добре прогрівати навколишнє середовище, побережіть себе, киньте в сумку шарфик і тонку шапку", – попередила Діденко.

За її словами, в суботу і неділю, 28-29 березня очікується тепло протягом дня +10+17 градусів. Трохи похолодає тільки 30-31 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень у Україні вдасться прохолодним і дощовим і теплу погоду доведеться почекати.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги