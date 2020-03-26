У п'ятницю, 27 березня, в Україні буде тепла сонячна погода без опадів. Температура вдень підніметься до +10+16 градусів.

Про це в Facebook повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Метеорологиня зазначила, що вітер буде помірним, але на півдні і сході країни місцями очікується до 15-18 м/с.

Погода в Україні

У Києві 27 березня очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько нуля, а вдень потеплішає до +14 градусів.

"Ночі ще холодні і сонце не встигає поки добре прогрівати навколишнє середовище, побережіть себе, киньте в сумку шарфик і тонку шапку", – попередила Діденко.

За її словами, в суботу і неділю, 28-29 березня очікується тепло протягом дня +10+17 градусів. Трохи похолодає тільки 30-31 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Володимир Деркач розповів, що квітень у Україні вдасться прохолодним і дощовим і теплу погоду доведеться почекати.

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