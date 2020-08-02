Синоптикиня дала прогноз на початок тижня в Україні: погода буде "цукеркою"

В Україні в понеділок, 3 серпня, на більшості території очікується суха й переважно сонячна погода, яку зумовлюватиме антициклон Claws.

Опади, хоч і дуже незначні, передбачаються тільки подекуди в центрі та на півночі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Понеділок в Україні буде – канхветка!" – жартівливо підкреслила вона.

Погоду в Україні 3 серпня зумовлюватиме антициклон Claws (Facebook Наталка Діденко)

За її словами, вдень понеділка певні осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональну картинку в центрі та на півночі України, але суттєвих опадів не буде.

Температура вдень 3 серпня коливатиметься в комфортних межах – повітря прогріється до +22… +28 градусів.

Карта погоди в Україні 3 серпня (Facebook Наталка Діденко)

У Києві початок тижня теж порадує чудовим синоптичним днем: без опадів та з +24… +26.

Водночас уже із вівторка, підкреслила синоптикиня, літо схаменеться й температура повітря почне відчутно бігти вгору. Так, із 4 серпня й до кінця тижня в більшості областей очікується спека +26… +31 градус, лише 5 серпня дещо похолоднішає у західній частині України.

"У понеділок – день елегантної погоди: не холодно, не спекотно, можна гуляти на вулиці після роботи довгенько", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як писав OBOZREVATEL, в серпні 2020 року в Україні буде спекотна погода – очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.