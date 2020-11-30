Синоптикиня дала прогноз на перший день зими: де в Україні буде сонячно, сніжно і до -11

В Україні у вівторок, 1 грудня, на більшості території буде похмуро, подекуди йтимуть дощ і сніг. А ось на заході погода обіцяє бути сухою і навіть сонячною.

Прогнозом на перший день зими-2020 поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, опади у країні провокуватиме атмосферний фронт.

Дощитиме зі снігом цього дня вздовж смуги від Чернігівщини, Сумщини через Черкащину, Кропивницький із районами, аж до Одеської та Миколаївської областей.

Така ж хмарна й волога погода переважатиме на Вінниччині та Київщині. На решті території – без значних опадів. Водночас на півдні та сході очікується сильний вітер.

Температура повітря у більшості областей України протягом доби 1 грудня коливатиметься близько нуля та в межах -2… +2 градусів. Але найближчої ночі в західній частині підморозить серйозніше – в прикарпатських регіонах передбачається до -5… -11 градусів.

У Києві зима розпочнеться вологою прохолодною погодою – або мряка, або навіть вдень може політати невеликий сніг. Стовпчики термометрів у столиці опустяться до -1… +1 градуса.

"Осінь відпрацювала на совість, тепер потихеньку входимо в зиму", – зазначила Діденко.

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