В Україні в п’ятницю, 5 червня, нарешті потепліє, однак у деяких областях все ще йтимуть дощі, подекуди навіть із грозами.

Тоді як справжню літню спеку українці відчують уже з наступного тижня. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Літо вже пудрить носика перед виходом із вагону. Ще трохи кокетує, але стовпчики термометрів неухильно йдуть вгору", – написала вона.

В Україні потепліє, але йтимуть дощі

За словами синоптикині, температура повітря в Україні 5 червня досягне +20…+24 градусів, у центральних областях та на півдні подекуди й до +26. Водночас на Сумщині та Харківщині буде трохи свіжіше, +17…+22 градуси.

Вітер віятиме з південного заходу, проте буде поривчастим, до сильного.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

Щоправда, цієї п’ятниці дощі з грозами найбільш імовірні в північних областях країни, а також у центрі, місцями на заході та в Харківській області. В інших регіонах буде без значних опадів.

У Києві 5 червня очікуються грозові дощі та південно-західний, поривчастий вітер. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть +10…+12 градусів, а вдень у столиці потеплішає до +22…+24.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

Тоді як уже з 6 червня тепло "розкручуватиметься" далі й українці нарешті відчують спекотні дні. Наприклад, на Трійцю, 7 червня, у країні очікується +23…+28 градусів, на півдні та сході місцями навіть до +30.

За прогнозами Діденко, наступний тиждень в Україні буде спекотним та переважно сухим. Проте в західних областях литимуть дощі та очікується нижча температура повітря.

"Цей прогноз для західної частини України повинен привернути особливу увагу мешканців навколокарпатського району, Закарпаття та відповідних служб. Адже там уже спостерігається підйом рівнів води в річках, а майже безперервні дощі, які очікуються наступного тижня, можуть суттєво ускладнити ситуацію", – попередила синоптикиня.

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