Синоптики змінили прогноз погоди на листопад в Україні

Листопад Україні не буде дуже холодним, про що повідомляли народні синоптики, а середня температура повітря складе від 0 до 8 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Загалом температура буде трохи вищою за середні багаторічні значення.

"Місячна кількість опадів очікується 37-65 мм, у гірських районах 66-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень", – додали в Укргідрометцентрі.

Також синоптики повідомили, що зазвичай у кінці листопада в Україні випадає перший сніг і утворюється сніговий покрив.

Прогноз погоди в листопаді в Україні змінили КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що на початку листопада на території України ще буде спостерігатися аномально тепла погода.

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