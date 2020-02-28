Синоптики змінили прогноз погоди на березень в Україні: чого чекати

Середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

Такі дані навели в Укргідрометцентрі. Синоптики уточнюють, що це на 2-3 градуси вище за середні багаторічні значення.

Водночас місячна кількість опадів прогнозується на рівні 24-44 мм, у гірських районах 36-80 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, що в першій декаді весни сильних холодів не буде – температура вдень очікується +5...+9, а вночі опускатиметься до нуля. Крім того, початок весни обіцяє бути дощовим.

Ближче до кінця березня повітря має прогрітися вдень до +13, вночі – до +5. В середині місяця очікується хвиля похолодання й нічні заморозки, після чого температура буде потроху підвищуватися. Синоптики прогнозують, що друга половина місяця буде бідна на опади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно +5 градусів.

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