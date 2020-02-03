У першій половині лютого в Україні настане похолодання, проте буде воно зовсім незначним. У другій же половині місяця знову потеплішає.

Упродовж цього періоду очікуються рясні опади – мокрий сніг і дощ. Про це розповіла Тетяна Адаменко, начальниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України "Сегодня".

"Ми очікуємо похолодання до 9-10 лютого в північній частині України, але його не можна назвати морозами для нашого клімату, і воно буде короткочасним", – зазначила Адаменко.

Рослинам в Україні через це загрожують навали шкідників і недуг.

"Хвороби й грибок можуть вразити не тільки посіви, а й фруктові дерева", – повідомив директор фермерського господарства "САД" Данило Левченко.

"Не так страшно, що якісь дерева рано зацвітуть через раннє тепло, як грибок, який може завдати значно більшої шкоди. Не від усіх його видів можна позбутися. Поки складно сказати, що буде з врожаєм фруктових, це буде зрозуміло ближче до квітня", – додав Левченко.

Синоптики змінили прогноз на лютий в Україні Нікополь Онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що середньомісячна температура по Україні в лютому становитиме приблизно 0...-3°.

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