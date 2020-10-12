Синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок і сказали, де пройдуть дощі

Кирило Лютий Суспільство 21:03, 12.10.2020

У вівторок, 13 жовтня, в деякі регіони України повернуться дощі, але похолодання поки що не буде.

Про це сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру. Сильні опади пройдуть в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Також дощів варто очікувати жителям інших західних областей, а також Вінницької, Одеської та Миколаївської.

Температура повітря на заході буде найнижчою в Україні, від 15 до 20 градусів тепла. В інших областях очікується від 20 до 24 вище нуля.

У Києві у вівторок +20 +22 градуси вдень, +11 + 13 вночі, без опадів.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 жовтня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.

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