Синоптики уточнили прогноз погоди на середу в Україні: де буде тепло

Кирило Лютий Суспільство 20:56, 20.10.2020 Оновлено: 21:07, 20.10.2020

У середу, 21 жовтня, в Україні очікується суха погода майже у всіх регіонах, а повітря прогріється від +10 до +17 градусів.

Як сказано в прогнозі Укргідрометцентру, невеликі опади можливі тільки на півночі: у Чернігівській і Сумській областях.

Найбільш низькі температури будуть на півночі і сході, де стовпчик термометра показуватиме від 10 до 13 градусів.

На заході і в центрі України очікується від 11 до 15 градусів, а на півдні буде ще тепліше – до +17 градусів.

Погода в Україні на середу, 21 жовтня.
Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють узимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і приморозки.

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