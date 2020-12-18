Синоптики уточнили прогноз погоди на католицьке Різдво

Синоптики розповіли, якою буде погода 25 грудня – на Різдво за новим стилем (західного обряду), яке в народі називають "католицьким".

Як зазначив у коментарі OBOZREVATEL синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, з 24 грудня в Україні очікується потепління.

"Вночі морозів може вже не бути, температура коливатиметься близько 0 градусів. 25 грудня буде досить тепло", – повідомив він.

Температура повітря вдень може досягати +5...+7 градусів.

Водночас народний синоптик Леонід Горбань озвучив свій прогноз на 25 грудня, згідно з яким цей день буде досить морозним.

"Вночі прораховується мороз 7-10 градусів. Вдень буде -4...-5 градусів", – стверджує він.

Погода на новорічні і різдвяні свята в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода на новорічні та різдвяні свята в Україні не буде по-справжньому зимовою. Температура коливатиметься в межах 0 градусів, удень повітря прогріватиметься до +1... +2 градусів.