Синоптики уточнили дощовий прогноз погоди в Україні

Кирило Лютий Суспільство 21:00, 22.06.2020

У вівторок, 23 червня, майже у всіх областях України пройдуть дощі з грозами.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, опадів не очікується лише в Криму та Херсонській області.

У решті регіонів сухо не буде, але найбільш сильні дощі очікуються в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині.

На заході буде від 20 до 24 градусів тепла, в інших областях тепліше, від 24 до 29 градусів.

Погода від Укргідрометцентру на вівторок, 23 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

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