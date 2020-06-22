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Синоптики уточнили дощовий прогноз погоди в Україні

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
2,4 т.
Синоптики уточнили дощовий прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 23 червня, майже у всіх областях України пройдуть дощі з грозами.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, опадів не очікується лише в Криму та Херсонській області.

У решті регіонів сухо не буде, але найбільш сильні дощі очікуються в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині.

На заході буде від 20 до 24 градусів тепла, в інших областях тепліше, від 24 до 29 градусів.

Погода від Укргідрометцентру на вівторок, 23 червня

Погода від Укргідрометцентру на вівторок, 23 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

УкраїнаПрогноз погодиУкргідрометцентр
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  1. /Суспільство