Синоптики спрогнозували в Україні сніг і ожеледицю у вівторок

Погода в Україні у вівторок, 17 листопада, буде прохолодною, місцями морозною. У деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощів і снігу.

Синоптики Українського гідрометцентру попередили про ожеледицю на дорогах у східних областях (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Також у цьому регіоні прогнозують сніг. Вдень на сході і південному заході невеликі дощі, у Житомирській і Київській областях – мокрий сніг.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 тепла до 4 морозу, на сході до -6; вдень від 1 морозу до 4 тепла.

У західних та Одеській області вночі 2-7 тепла, вдень від 6 до 11 градусів.

У Києві у вівторок вдень мокрий сніг; температура повітря вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень +5 +10.

Прогноз погоди в Україні у вівторок, 17 листопада. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 і 19 листопада істотних опадів не буде, але температура знизиться до 9 морозу.