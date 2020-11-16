Синоптики спрогнозували в Україні сніг і ожеледицю у вівторок
Температура повітря вночі на сході знизиться до -6
Найтепліше буде на заході – до 11 градусів
Погода в Україні у вівторок, 17 листопада, буде прохолодною, місцями морозною. У деяких регіонах очікуються опади у вигляді дощів і снігу.
Синоптики Українського гідрометцентру попередили про ожеледицю на дорогах у східних областях (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).
Також у цьому регіоні прогнозують сніг. Вдень на сході і південному заході невеликі дощі, у Житомирській і Київській областях – мокрий сніг.
Температура повітря вночі коливатиметься від 1 тепла до 4 морозу, на сході до -6; вдень від 1 морозу до 4 тепла.
У західних та Одеській області вночі 2-7 тепла, вдень від 6 до 11 градусів.
У Києві у вівторок вдень мокрий сніг; температура повітря вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень +5 +10.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 і 19 листопада істотних опадів не буде, але температура знизиться до 9 морозу.