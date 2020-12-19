Синоптики спрогнозували погоду в Україні на неділю: де чекати снігу й ожеледиці

Марина Ліснічук Суспільство 17:25, 19.12.2020 Оновлено: 17:27, 19.12.2020

Погода в Україні у неділю, 20 грудня, буде переважно хмарною й без опадів. Проте у північно-східних регіонах можливий мокрий сніг.

Такий прогноз дає Український гідрометцентр. Синоптики також попереджають про погіршення цього дня видимості на дорогах Києва.

Так, з ночі й до ранку неділі регіони місцями накриють тумани. У східних і північних областях можлива ожеледиця. Вітер буде 3-8 м/с, змінних напрямків.

Трохи сніжитиме цього дня в Чернігівській, Полтавській областях, подекуди на Сумщині, Київщині, Черкащині й Дніпропетровщині. На решті території суттєвих опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня
meteo.gov.ua

Стовпчики термометрів уночі і вдень показуватимуть від -3 до +2 градусів. На сході прогнозують нічні заморозки до -5, а вдень на заході й крайньому півдні потепліє до +4… +6 градусів.

Погода в Києві в неділю очікується без значних опадів. Проте вночі й уранці 20 грудня спостерігатиметься туман, через який у столиці оголошено І рівень небезпечності.

Температура повітря в місті коливатиметься в межах від нуля до +2 градусів. Вітер – змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Києві на 20 грудня
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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