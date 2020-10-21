Синоптики розповіли, якою буде майбутня зима в Києві

Нинішня зима в столиці України повинна бути схожою на торішню – теплу та безсніжну.

Такий прогноз фахівців озвучила начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич у коментарі УНН.

При цьому можуть бути морозні дні, але так холодно, як раніше, вже не буде, уточнила вона.

"З огляду на наші історичні дані, ми можемо сказати, що всі останні зими, останні 30 років – вони всі вище кліматичної норми. Майже більшість з них. А останні зими – взагалі вже відрізняються від кліматичної норми", – заявила Донич.

Вона зазначила, що минулого року метеорологічна осінь прийшла в столицю раніше, ніж зараз – приблизно 18 вересня. У жовтні був період бабиного літа і потепління. Далі тепла погода трималася стійко – "не по-зимовому, а по-осінньому".

"Якщо порівнювати з минулим роком, зараз в столиці холодніше", – додала експертка.

При цьому стверджувати, що метеорологічна зима в Київ зовсім не прийде, фахівці з довгострокових прогнозів не можуть. Пояснюють це тим, що клімат сильно змінюється й робити точні прогнози навіть на короткий період часу не можна.

"Довіряти прогнозами можна тільки на 3-5 днів", – зазначила Донич.

Як повідомив OBOZREVATEL, погода в листопаді 2020-го обіцяє бути прохолодною та дощовою в ряді областей. Більш того, в деяких регіонах може випасти перший сніг.