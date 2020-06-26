Синоптики розповіли, якою буде погода в липні: дощі змінюватимуться спекою

Погода в Україні в липні буде мінливою: дощові періоди буде різко змінювати спека.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Водночас середня температура в другому місяці літа буде на кілька градусів вищою, ніж у минулі роки.

"Середня місячна температура передбачається +20..+25 градусів (у горах +16..+17 градусів), що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень", – прогнозують синоптики.

Водночас відзначається, що місячна кількість опадів очікується в межах середніх багаторічних значень: 36-95 мм, у Карпатському регіоні 104-165 мм.

За даними спостережень Гідрометцентру, липень є найтеплішим місяцем року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та спекотними посушливими періодами.

"Абсолютний максимум температури повітря становить +31..+39,7 градусів, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями +40..+41 градус, у гірських районах +24..+30 градусів, абсолютний мінімум – +2..+11 градусів, у Карпатах 0..+1 градус", – розповіли синоптики.

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