Синоптики розповіли про погоду в Україні на День святого Миколая

На День святого Миколая, 19 грудня, погода в Україні, найімовірніше, буде по-справжньому зимовою. Водночас альтернативні прогнози припускають потепління в цей період.

Так, у статті для OBOZREVATEL завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова зазначила, що розроблена синоптиками модель показала ймовірність істотного похолодання 18-22 грудня.

"Близько 20 грудня мають піти остаточні зимові процеси", – пояснила вона, уточнивши, що точні температурні показники поки розрахувати неможливо.

Зі свого боку, народний синоптик Володимир Деркач вважає, що на Миколая погода буде невластиво теплою для зимового періоду й безсніжною.

"У грудні ми взагалі не очікуємо сильних морозів. На Миколая вночі можлива мінусова температура, але вдень буде плюс", – сказав він.

Нагадаємо, ще один народний синоптик Леонід Горбань заявляв, що починаючи з 20 грудня варто очікувати морозів до -10...- 13 градусів і снігу. Однак протримається така погода недовго, і Новий рік українці зустрічатимуть із відлигою й дощем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що з 10 грудня в Україну прийде потепління. Температура повітря протягом дня буде приблизно на рівні нуля або мінімальних мінусових температур.

Нагадаємо, 9 грудня в 14 областях нашої країни оголосили штормове попередження через вітер 15-20 м/с. Через це людей попередили про І рівень небезпеки (жовтий).