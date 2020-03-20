Синоптики розповіли про погоду перед вихідними в Україні

У п'ятницю, 20 березня, в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю.

На заході – у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях – вдень можливі невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Денна температура в цьому регіоні буде коливатися в межах 12-14 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 4-6 градусів тепла. У Закарпатській області вдень температура підвищиться до 16-18°С тепла.

Погода в Україні 20 березня myslo.ru

У північних областях буде дещо прохолодніше. Максимальна температура там складе 11-13 градусів, мінімальна – 5-7 (вночі).

У центральних регіонах – хмарно, а повітря прогріється до 12-14 градусів. Трохи тепліше буде на півдні України – 15-17 градусів.

У Херсоні нічна температура може опуститися до +1°С, а в Запоріжжі вночі можливі заморозки до -1°С.

На сході країни вдень стовпчик термометра підніметься до 12-14°С тепла, а вночі температурні показники складуть 2-5°С тепла.

У Києві вдень буде до +12, а вночі температура опуститься до 5-7°С тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Опадів у столиці протягом доби не очікується.

Погода в Україні 20 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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