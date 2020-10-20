Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло
Уже 22-25 жовтня в Україну знову повернеться тепла погода. Втім затримається вона лише на чотири дні – до 26 жовтня.
Про це повідомили на сторінці "Метеопост" у Facebook, наголосивши, що потепління пов'язане із перебуванням над Європою теплої повітряної маси.
Денна температура в Україні в зазначені дні становитиме +17...+19, на півдні – +20...+22. Очікується мінлива хмарність, помірний вітер 4-6 м/с, проте опадів не передбачається.
"З початком наступного тижня знову похолодає та можуть початися нічні та ранкові заморозки. Зараз саме час автомобілістам встановити зимові шини", – попередили синоптики.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 жовтня в Україні очікується прохолодна погода, проте опадів не буде. Найбільш висока температура в країні встановиться на півдні – від 12 до 16 градусів вище нуля.
Народний синоптик Леонід Горбань зазначив, що погода в листопаді 2020-го обіцяє бути прохолодною і дощовою в низці областей. Ба більше, в деяких регіонах може випасти перший сніг.