Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло

Вікторія Довгань Суспільство 10:05, 20.10.2020 Оновлено: 10:21, 20.10.2020

Уже 22-25 жовтня в Україну знову повернеться тепла погода. Втім затримається вона лише на чотири дні – до 26 жовтня.

Про це повідомили на сторінці "Метеопост" у Facebook, наголосивши, що потепління пов'язане із перебуванням над Європою теплої повітряної маси.

Денна температура в Україні в зазначені дні становитиме +17...+19, на півдні – +20...+22. Очікується мінлива хмарність, помірний вітер 4-6 м/с, проте опадів не передбачається.

Тепла повітряна маса над Європою повернула в Україну бабине літо.
Facebook "Метеопост"

"З початком наступного тижня знову похолодає та можуть початися нічні та ранкові заморозки. Зараз саме час автомобілістам встановити зимові шини", – попередили синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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