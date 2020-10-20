Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,6 т.

  • Уже в останній тиждень жовтня почнуться заморозки

  • До того в країні буде сухо та безвітряно

  • Найбільше повітря прогріється на півдні

В Україну повернеться тепла погода

Уже 22-25 жовтня в Україну знову повернеться тепла погода. Втім затримається вона лише на чотири дні – до 26 жовтня.

Про це повідомили на сторінці "Метеопост" у Facebook, наголосивши, що потепління пов'язане із перебуванням над Європою теплої повітряної маси.

Денна температура в Україні в зазначені дні становитиме +17...+19, на півдні – +20...+22. Очікується мінлива хмарність, помірний вітер 4-6 м/с, проте опадів не передбачається.

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"З початком наступного тижня знову похолодає та можуть початися нічні та ранкові заморозки. Зараз саме час автомобілістам встановити зимові шини", – попередили синоптики.

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