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12 травня • оновлено в 18:41
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Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання. Карта

1.9т
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На захід України увірвалося похолодання, далі атмосферний фронт просувається на схід через центр країни.

Станом на 15:00 у Львові температура повітря впала до +6 градусів, водночас у Харкові вона досягла 23 тепла, повідомив в Facebook начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

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"Львів вже відчув на собі подих Арктики. На 15:00 там всього +6. Водночас в Черкасах +16, а в Харкові майже спека +23", – підкреслив він.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Віталій Постригань/Facebook

Синоптик додав, що похолодання рухається в східному напрямку через центральну частину України, де вже спостерігаються грози з більш інтенсивними зливами.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Віталій Постригань/Facebook

Як уточнює синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич, зараз в південних, центральних і північних областях відзначаються грози, місцями з градом і шквалами до 20 м/с.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Ігор Кибальчич/Facebook

"Грози вишикувалися в 2 паралельні лінії – на предфронтальной лінії нестійкості і безпосередньо на найхолоднішому фронті. Приземний аналіз від Метеорологічного інституту Нідерландів найбільш вірно відображає синоптичну обстановку сьогодні вдень в нашій країні", – написав він у Facebook.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання

Ігор Кибальчич/Facebook

У свою чергу Пострінань додав, що найближчої ночі очікуються заморозки на поверхні грунту від 0 до 5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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западенский рогуль
западенский рогуль
от москали кляти снигу наслалы ,требо було стину яйценюха будуваты
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Silchenko Alex
Silchenko Alex
западенский рогуль, цюкця не цитатель, цюкця песатель на ставке. Написано - атмосферный фронт продвигается с запада на восток. У ботофермы рефлекс на слюноотделение. Собачки пригожина.
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