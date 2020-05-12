На захід України увірвалося похолодання, далі атмосферний фронт просувається на схід через центр країни.

Станом на 15:00 у Львові температура повітря впала до +6 градусів, водночас у Харкові вона досягла 23 тепла, повідомив в Facebook начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання 112.ua

"Львів вже відчув на собі подих Арктики. На 15:00 там всього +6. Водночас в Черкасах +16, а в Харкові майже спека +23", – підкреслив він.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання Віталій Постригань/Facebook

Синоптик додав, що похолодання рухається в східному напрямку через центральну частину України, де вже спостерігаються грози з більш інтенсивними зливами.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання Віталій Постригань/Facebook

Як уточнює синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич, зараз в південних, центральних і північних областях відзначаються грози, місцями з градом і шквалами до 20 м/с.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання Ігор Кибальчич/Facebook

"Грози вишикувалися в 2 паралельні лінії – на предфронтальной лінії нестійкості і безпосередньо на найхолоднішому фронті. Приземний аналіз від Метеорологічного інституту Нідерландів найбільш вірно відображає синоптичну обстановку сьогодні вдень в нашій країні", – написав він у Facebook.

Синоптики розповіли, де в Україні очікувати різке похолодання Ігор Кибальчич/Facebook

У свою чергу Пострінань додав, що найближчої ночі очікуються заморозки на поверхні грунту від 0 до 5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.

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