Синоптики повідомили, де в Україні вдарять морози до -10

Олексій Тітофф Суспільство 15:07, 10.12.2020 Оновлено: 15:29, 10.12.2020

В Україні 11-13 грудня очікується погіршення погоди: мокрий дощ і сніг, місцями ожеледь.

Як у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, негода обійде стороною тільки південний схід і схід країни. При цьому на півдні країни очікується до дев'яти градусів тепла.

"Завтра (11 грудня – Ред.) на заході і півдні країни, у вихідні в східних, південних і центральних областях пориви вітру 15-20 м/с", – повідомили синоптики.

Прогноз погоди в Україні на 11 грудня
Укргідрометцентр

За прогнозом метеорологів, температура вночі від 2 тепла до 4 морозу. Водночас у ніч на 11 грудня в східних областях вдарить мороз -5...-10 градусів, вдень -1...+4. У західних і південних регіонах буде тепліше +2...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 грудня
Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 13 грудня
Укргідрометцентр
Скриншот

Відзначимо, що раніше синоптики дали прогноз до кінця тижня в Україні.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Миколая, Різдво і Новий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня спрогнозувала сніг і крижаний дощ в Україні.

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