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2 квітня • оновлено в 07:15
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Синоптики потішили прогнозом щодо України: повернеться сонце

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Погода в Україні у четвер, 2 квітня, буде сухою і сонячною, а температура повітря підніметься до +13.

Такий прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Заморозки поки що не підуть.

На заході прогнозують скачки температури – вночі буде до -5, а вдень повітря прогріється до +13. Найтепліше – на Закарпатті.

Синоптики потішили прогнозом щодо України

Синоптики потішили прогнозом щодо України

ryazan.life

У центрі України – Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях – сонячно і до +12 вдень. Вночі будуть заморозки до -4.

У південних регіонах – Миколаївській, Одеській та Херсонській областях – прогріє до +13. Вночі очікується незначне похолодання – стовпчик термометра опуститься на одну позначку нижче нуля.

На півночі країни максимальна температура вдень становитиме +10. У східних областях аналогічні показники. Вночі буде до -3.

Погода в Україні 2 квітня

Погода в Україні 2 квітня

У Києві 2 квітня очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вдень температура повітря складе максимум +10, вночі опуститися до -3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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