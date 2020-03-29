Синоптики порадували теплим прогнозом погоди в Україні

У неділю, 29 березня, в Україні очікується тепла, суха і сонячна погода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощі очікуються лише в Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
Так, на заході України температура повітря вдень від +14 до +17 градусів, вночі похолодає до 0...+5. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Переважно без опадів.
Прогноз погоди в Україні
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У південних областях очікується +13...+18 градусів вдень, вночі від +3 до +7 градусів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Днем дощ в Криму.
На сході країни +13...+16 градусів вдень, вночі +1...+5 градусів. Вітер східний 3-8 м/с. Без опадів.
Погода в Україні 29 березня
У північних і центральних областях України від +14 до +17 градусів вдень, вночі +2...+4. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Без опадів.
У Києві +14... +16 градусів вдень, вночі похолодає до +2...+4. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Без опадів.
Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.
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