Синоптики порадували теплим прогнозом погоди в Україні

У неділю, 29 березня, в Україні очікується тепла, суха і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощі очікуються лише в Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Так, на заході України температура повітря вдень від +14 до +17 градусів, вночі похолодає до 0...+5. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Переважно без опадів.

Прогноз погоди в Україні youtube.com

У південних областях очікується +13...+18 градусів вдень, вночі від +3 до +7 градусів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Днем дощ в Криму.

На сході країни +13...+16 градусів вдень, вночі +1...+5 градусів. Вітер східний 3-8 м/с. Без опадів.

Погода в Україні 29 березня

У північних і центральних областях України від +14 до +17 градусів вдень, вночі +2...+4. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Без опадів.

У Києві +14... +16 градусів вдень, вночі похолодає до +2...+4. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Без опадів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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