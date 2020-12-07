Синоптики попередили українців про сніг з дощем та істотні морози у вівторок

Погода в Україні у вівторок, 8 грудня, буде переважно сонячною, але не обійдеться без опадів. Температура повітря істотно знизитися.

За даними Українського гідрометцентру, в північно-східній частині країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер прогнозують північно-східний 7-12 м/с, в західних областях пориви до 15-20 м/с.

На півдні, в Карпатах і Закарпатті Опади очікується невеликий мокрий сніг і дощі.

Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до 4 морозу, в західних і південних областях до +2 +5.

Вночі морози сягнуть 3-8 градусів, на півночі до -11.

Погода у Києві у вівторок буде сонячною, але також морозною. Вдень від -2 до -4 градусів, вночі -8 -10.

Водночас Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що в столицю прийшла метеорологічна зима.

"Стійкий перехід середньодобової температури в Києві стався в останній день осені – 30 листопада. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0 градусів свідчить про початку метеорологічної зими", – уточнюється на сторінці обсерваторії у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, коли до України прийде потепління.