Синоптики попередили українців про ожеледицю у четвер

Погода в Україні у четвер, 3 грудня, буде похмурою, а опади випадуть тільки вночі і вранці.

За даними Українського гідрометцентру, вітер південно-східний 7-12 м/с.

У північних і центральних областях найближчої ночі і вранці очікується невеликий мокрий сніг, в подальшому опадів не прогнозується.

На дорогах на заході, півночі та центрі країни місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 морозу, в Карпатах до -13.

Днем по країні від 2 морозу до 3 тепла, на півдні близько 0. У південних областях +4 +9.

У Києві в четвер вночі від 1 до 3 морозу, вдень до +2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують теплу погоду в грудні, проте початок місяця буде зимовим і холодним.